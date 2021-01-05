صور.. شاب كوردي يستخرج زيتاً يعالج الكثير من الأمراض

شفق نيوز/ الحبة السوداء، أو حبة البركة، بذرة صغيرة سوداء اللون إلا أنها تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية والتجميلية، هذا ما تُعرف به منذ آلاف السنين، حتى أن النبي محمد أوصى بها وتحدث عن جملة منافع لها.

ويبدو أن ما قيل عن هذه الحبة دفع ريباز كامل إلى التخصص باستخراج زيتها لبيعه وتعميم فوائدها على الناس، فافتتح له محلاً بسيطاً في مدينة السليمانية لهذا الغرض.

يقول كامل لوكالة شفق نيوز، إن مشروعه الصغير هذا بدء منذ سنة تقريباً, وان اختياره لهذة الحبة لم يأتي بمحض صدفة فأهميتها تكمن في الحفاظ على صحة الجسم ودعم مناعته, حيث ذكر في السنة النبوية عن النبي محمد "عليكم بالحبة السوداء، فان فيها شفاء من كل داء الا السام (الموت)" وهذا اثبات على دور هذة الحبة في شفاء الامراض مثل الالتهابات وارتفاع الضغط والسكر وامراض المعدة والقولون والامراض الجلدية.

ويضيف كامل "نشتري الحبة السوداء من الاسواق وهي من منشأ هندي، الإنتاج المحلي لهذه الحبة توقف خلال العام الحالي بسبب ارتفاع تكلفة زراعتها والصعوبات في تجهيزها"، مؤكداً أن الإنتاج المحلي في غاية الجودة.

ويشير إلى أنه يستخرج الزيت من هذه الحبة لكون فائدته أكبر للإنسان، موضحاً "ملعقة واحدة من زيت الحبة السوداء صباحا قبل الفطور بنصف ساعة يكفي لتكون بعيدا عن الامراض".