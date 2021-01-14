صور.. شاب كوردي هوايته المفضلة اقتناء أخطر المخلوقات

شفق نيوز/ عادة ما يفضل الناس ممارسة هوايات بعيدة عن المخاطر إلا فئة قليلة تستهويها المغامرة، وهناك من يجد ضالته في تربية الحيوانات على اختلاف أنواعها، لكن اقتناء الأفاعي السامة والضخمة هي مجازفة حقيقية لدى الكثيرين إلا أن شاباً كوردياً حولها إلى واقع لحبه لهذه المخلوقات.

كيوان كامران، شاب في مقتبل العمر من أهالي السليمانية، يهوى الثعابين منذ طفولته، يقول لوكالة شفق نيوز "عندما كنت صغيرا وتصطحبني عائلتي الى حدائق الحيوان ارى الناس تتخوف من الثعابين وتهرب منها, فدفعني الفضول للتعرف على هذا النوع من الزواحف ولماذا يتخوف منها الناس".

ويرى كامران أن الافاعي "حيوانات مثل باقي الحيوانات الاخرى لها جمالية وفوائد كثيرة", مشيرا الى انه يربيها منذ 7 سنوات ولديه أكثر من 20 ثعبانا "لكن عددها تقلص الان الى 7 ثعابين بسبب الاجواء الباردة في السليمانية والثعابين تحتاج الى الدفء وعناية خاصة".

كامران يشير الى ان وباء كورونا أثر بشكل سلبي على هوايته هذه حيث لا يستطيع السفر الى دول أخرى لاقتناء زواحفه المحببة.

ويؤكد الشاب المجازف أنه لا يربي الثعابين للمتاجرة بها بل لحبه لها، مبينا ان أسعارها تتراوح بين 500 الى 1000 دولار، وهي من من اصول مختلفة ومسميات متنوعة.

ويختم كامران حديثه بالقول "طموحي ان أنشئ حديقة خاصة للثعابين ليتمتع الناس بمشاهدتها وايضا لتكون مقصدا للطلبة من الناحية التعليمية".