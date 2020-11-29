صور.. شابة كوردية تحدث نقلة في عالم صناعة الحلويات

شفق نيوز/ سجلت شابة كوردية من اقليم كوردستان نجاحاً مبهراً في صناعة الحلويات بطريقة غير معتادة، اذ استلهمت افكارها من الطبيعة والزي الفلكلوري الكوردي.

وتمكنت "بيرو راوندوزي" من صنع العديد من قوالب الكعك المستوحاة من الزي الفلكلوري الكوردي للرجال والنساء، وأيضاً من الطبيعة الجميلة لكوردستان.

وفي محاولة ناجحة احدثت بنت السليمانية، تغييراً واضحاً في عالم صناعة الحلويات بعد أن اعتمدت على نفسها وخبرتها البسيطة لتفتتح محالاً لتقديم الحلويات عبر وجهة فلكلوري جديد.

وتقول "راوندوزي" لوكالة شفق نيوز، إنها استلهمت الفكرة من الطبيعة الجميلة لكوردستان، حيث الازهار والهواء النقي والتفاح المنقوش بأيدي الفتيات الكورديات ببذور القرنفل، كما تشير أيضاً إلى القبعات الجميلة المزركشة بأنواع مختلفة من الاحجار الكريمة، فضلاً عن التعبير للوجه المشرق للكهل الكوردي في القرية التي "اتعبته عاديات الزمن" وفق وصفها.

وتضيف، أن الفكرة جاءت ايضاً من الحبة الخضراء واللوز والجوز والمشمش المجفف تحت اشعة الشمس الذهبية في كوردستان، لافتة إلى أنها حاولت أن تجمع جمال كوردستان المستلهم من الفروس في قطعة كعك.

وتبين هورامي عبر حديثها عن الحلويات التي انتجتها أنها صنعت من الكعك، "غطاء الراس الكوردي للسيدات ، اليشماغ الكوردي ، التفاح المزخرف بالقرنفل ، الكلاش الكوردي، تشكيلة من قماش (الهوري) الكوردي، تشكيلة من اليشماغ الكوردي، كعك على شكل طبيعة كوردستان الجبلية، كعك على شكل تمثال مستورة الاردلانية، كعك الجواهر، كعك ليلة الحنة، كعك على شاي الفحم".