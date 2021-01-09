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صور.. سياحة دهوك تستبشر خيراً بـ2021

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-09T10:32:32+0000
صور.. سياحة دهوك تستبشر خيراً بـ2021

شفق نيوز/ شهدت محافظة دهوك في إقليم كوردستان، إقبالاً منعشاً من قبل الوفود السياحية القادمة من محافظات وسط وجنوب العراق مطلع العام الحالي، بعد أن أجهض وباء كورونا والإجراءات الوقائية الخطة السياحية التي أعدتها المحافظة للعام الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الآلاف من السياح توافدوا الى محافظة دهوك وجبل كارة المطل على قضاء العمادية شمالي المحافظة، على عكس العام الماضي الذي شهد انخفاضاً كبيراً في أعداد السياح.

ريوار عمر، مدير اعلام سياحة دهوك، يقول لوكالة شفق نيوز، ان تفشي وباء كورونا وفرض اجراءات الوقاية منه في فترات محددة من العام 2020، حال دون  تحقيق توقعات سياحة دهوك باستقطاب اكثر من 700 الف سائح الى المحافظة.

وأشار الى ان عدد السائحين خلال العام الماضي وصل الى 150 الف سائح فقط.

ولفت ريوار الى ان بداية العام الجديد 2021 تبشر بخير حيث توافد عشرة الاف سائح الى دهوك خلال الايام العشرة الاخيرة، مبينا ان مواقع السياحة الشتوية تمت تهيئتها لاستقبال السياح مثل مصيف شيروانه، وكهف اينشكي، وسولاف، وغيرها من المواقع السياحية.

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