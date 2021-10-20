صور.. سوق التفاح الكوردستاني ينتعش والمزارع الحدودية في المقدمة

شفق نيوز/ شهدت قرى حدودية في دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً بالتزامن مع موسم جني التفاح الذي تشتهر بزراعته تلك المناطق.

وقال مدير ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية، سربست صبري، لوكالة شفق نيوز، إن "حركة تسويق المحاصيل في المنطقة شهدت تحسنا كبيرا هذا العام بعد فتح منافذ تسويق فاكهة التفاح وخاصة لجنوب العراق".

واشار الى ان "المنطقة معروفة بزراعة التفاح والجوز والرمان وقد بدأ موسم حصاد هذه الثمار في القرى الحدودية"، مؤكدا ان "المواطنين يمارسون أعمالهم في مزارعهم بالمناطق الحدودية دون مشاكل أمنية خلال الاسبوع الجاري".

وبين صبري ان "سعر صندوق التفاح كان يباع بخمسة الاف دينار في العام الماضي اما في العام الحالي فبلغ سعره 12 الف دينار، وهذا مؤشر جيد وسيسهم في تعزيز النشاط الزراعي في المنطقة".

من جانبه، أوضح مدير بستنة محافظة دهوك امجد كفركي، لوكالة شفق نيوز، ان "فاكهة التفاح في مناطق برواري بالا الحدودية تشتهر بطعمها المميزة ونوعيتها الجيدة بسبب ملائمة الظروف الجوية لإنتاج التفاح ووجود اصناف محلية جيدة اضافة الى خبرة الفلاحين المتميزة بإنتاج التفاح والاهتمام بالاشجار".

ولفت الى ان "انتاج التفاح في السنوات الماضية انخفض بشكل كبير بسبب الصراع المسلح في المناطق الحدودية وعزوف الفلاحين عن الاهتمام ببساتينهم".

بدوره اكد احمد جبار، يمتلك مزرعة للتفاح في احدى القرى الحدودية، في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "تسويق التفاح كان جيدا هذا العام نظرا لفتح منافذ التسويق الى مناطق العراق كافة، مما فتح بابا امام الفلاحين لاعادة الاهتمام ببساتينهم".

ودعا حكومة اقليم كوردستان الى دعم الفلاحين وتأمين المنطقة من الناحية الامنية.