صور.. أسواق موصدة وحركة محدودة في أول يوم من الإغلاق الكلي بالقامشلي

شفق نيوز/ دخل قرار حظر التجوال الكلي صباح يوم الخميس حيز التنفيذ في أربع مدن في مناطق الإدارة الذاتية الكوردية بشمال وشرق سوريا.

ويشمل قرار الإغلاق العام مدينتي الحسكة والقامشلي في إقليم الجزيرة، بالإضافة إلى مدينتي الرقة والطبقة في إقليم الفرات، ولمدة عشرة أيام، لمنع تفشي فيروس كورونا.

ورصدت وكالة شفق نيوز إغلاقا كاملا للأسواق والمحال التجارية مع حركة محدودة للسكان ممن ينتقلون بين المخابز والمشافي والصيدليات بمدينة قامشلي.

وقال مصدر أمني من الإدارة الذاتية لوكالة شفق نيوز إن "التزام الأهالي بقرار حظر التجوال في يومه الأول يعتبر جيداً في مدينتي الحسكة وقامشلي".

ونوه إلى إن "قوات الأمن الداخلي (الاسايش) نشرت عشرات الحواجز الأمنية داخل المدن وفي مداخلها الرئيسية لضمان تطبيق الحظر وتسهيل عملية تحرك المستثنين من قرار الحظر كالصحفيين والمزارعين والكوادر الطبية والعاملين في المنظمات الدولية".

وقررت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة أمس الأربعاء، السماح بفتح جزئي لأسواق الهال في مدينتي الحسكة والقامشلي حتى الساعة العاشرة صباحاً طيلة فترة الحظر الكامل.

ويعتبر قرار الحظر الكامل في المدن الأربع، الثاني من نوعه خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعد فرض الإغلاق الكامل في المالكية/ ديريك وريفها لمدة أسبوعين بداية الشهر الجاري.

وقررت الإدارة الذاتية إغلاق كل المدارس والجامعات ورياض الأطفال في كل مناطقها خلال الحظر، وإيقاف حركة الباصات والبولمانات- الحافلات- المغادرة والقادمة إلى المنطقة، مع الإبقاء على استمرارية التبادل التجاري.

كما قررت إغلاق جميع المؤسسات والدوائر الرسمية المشمولة بالحظر الكلي باستثناء الدوائر الخدمية وضمن عدد محدد، كما سيتم تعقيم كل الأبنية الحكومية والمدارس في المنطقة.

ويستثنى من الحظر كل المشافي والأفران أما الصيدليات فيتم تنظيم جدول مناوبات من قبل هيئات ولجان الصحة، كما دعا القرار لتسهيل حركة المزارعين وتوزيع المحروقات للمواطنين.

وسجلت مناطق الإدارة الذاتية الكوردية في شمال وشرق سوريا، الخميس، أقل عدد إصابات بكورونا منذ مطلع الشهر الجاري بحالتي وفاة و٣٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطقها.