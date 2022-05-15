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(صور + أسماء) طلب إغاثة من مهاجرين كورد عالقين في البحر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-15T13:48:06+0000
(صور + أسماء) طلب إغاثة من مهاجرين كورد عالقين في البحر

شفق نيوز / طلب مهاجرون كورد، علقوا في البحر المتوسط قبالة السواحل اليونانية، يوم الأحد، الاستغاثة، بحسب جمعية اللاجئين الكورد.

وتلقت وكالة شفق نيوز، صور وأسماء المهاجرين الكورد الذين تقطعت بهم السبل في عرض البحر.

ووفقاً لجميعة اللاجئين الكورد، فإن مال لا يقل عن ثمانية مواطنين كورد عالقون على متن قوارب صغيرة،ومن بينهم (قانع خلیل، زمناکۆ قازی، تۆڵە عتا، سەرکان بکر، ڕاسگۆ اسماعیل، محمد حاجی، کەیوان محمود، کاربین).

وكان ممثل منظمة "لوتكه" في اليونان الشيخ حسين حمه صالح، قد أعلن يوم 8 نيسان الماضي، استعادة إقليم كوردستان جثث خمسة مهاجرين كورد قضوا غرقاً في بحر اليونان.

والجثث الخمس تعود إلى كل من المهاجرين ةجێگر ابوبکر إبراهيم يبلغ من العمر 22 عاما، و باريز ناصح حسن 22 عاما، و ژاکاو محمد 23 عاما، وسيڤدا فریاد علي 6 اعوام، ومحمد ريبوار عبد الله يبلغ من العمر عامين.

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