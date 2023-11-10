صور .. سقوط قذيفة مدفع على منزل شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الجمعة، بسقوط قذيفة مدفع على منزل أحد أهالي قرية "برجي" التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وأشار الشهود في حديثهم لوكالة شفق نيوز، الى أن الحادث أسفر عن وقوع أضرار مادية في المنزل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقد أكد مصدر أمني من جانبه لوكالتنا، أن المدفعية التركية قامت بقصف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مناطق متفرقة من قضاء العمادية حيث سقطت احدى القذائف على منزل في قرية "برجي"