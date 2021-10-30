صور .. سقوط جرحى بينهم عنصران من البيشمركة إثر إصابتهم بصواعق رعدية في أربيل

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان ومصدر طبي في محافظة أربيل يوم السبت بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح إثر تعرضهم لإصابات مباشرة من صواعق رعدية.

ووفقا للشهود والمصدر في حديثهم لوكالة شفق نيوز، فإن هؤلاء الأشخاص أصيبوا ليلة أمس بجروح نتيجة إصابتهم بصواعق رعدية في ناحية "طق طق" أثناء هطول الأمطار.

من جانبه قال المصدر الطبي إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإن حالتهم الصحية مستقرة.

بدورها أعلنت وزارة البيشمركة في بيان اليوم، انه في الليلة الماضية أُصيب أثنان من قوات البيشمركة بجروح أثناء تواجدهما في الواجب الرسمي في حدود منطقة "طق طق" بسبب الصواعق الرعدية.

وأوضح البيان أن حالة العنصرين مستقرة حاليا، ويخضعان للعلاج في مستشفى "طق طق"، معربا عن أمله بالشفاء العاجل لهما.