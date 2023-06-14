صور .. سباق بين سيارتين في شارع عام يتسبب بحادث مأساوي في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير مروع ناجم عن تسابق بين عجلتين في أحد الشوارع الرئيسية.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم فاضل حاجي في بيان، إنه في الساعة 1:30 من صباح اليوم ، وفي الشارع 120 متري تسابقت سيارتان نوع جولف خصوصي في كل منها سائق وراكب، وفي هذه الاثناء كانت هناك سيارة نوع "تويوتا" تسير على نفس الطريق بالمعدل الإعتيادي.

وأوضح أنه بسبب السرعة المفرطة في التسابق اصطدمت إحدى العجلتين الجولف بمؤخرة "التويوتا" مما أسفر عن احتراق العجلة الأخيرة لتصطدم بعدها الجولف المتسببة بالحادث بمثيلتها.

وتابع حاجي بالقول إن الحادث أسفر عن احتراق سائق التويوتا الذي لم يقترف جرما و وفاته، واصابة سائقي العجلتين الجولف وراكبيهما بجروح خطيرة مع تضرر السيارات الثلاث والطريق.