صور .. رئيس اقليم كوردستان يزور ديوان محافظة اربيل

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد مع محافظ أربيل أوميد خوشناو ومسؤولي الوحدات الإدارية في المحافظة.

وبحسب بيان لرئاسة الاقليم: "ناقش اللقاء الوضع ومستوى الخدمات وعملية إعادة الإعمار والبرامج التنموية وكيفية العمل والمشاريع في محافظة أربيل وأقضيتها، وسلط الضوء على أهمية توفير الاحتياجات وحل المشاكل.

وأكد بارزاني على ضرورة تحسين مستوى الخدمات في المحافظة، كما أعرب عن دعمه للمحافظة وانجاح إدارة أربيل في خدمة المواطنين بشكل أفضل.

كما ناقش اللقاء تحضيرات محافظة اربيل لإجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية والحملة الانتخابية. وفي هذا الصدد أكد نيجيرفان بارزاني على أهمية نجاح الانتخابات والسير الحضاري للحملة الانتخابية، وسلط الضوء على دور الأطراف المعنية.

وفي نهاية اللقاء ابدى المحافظ ومسؤولو الوحدات الادارية في اربيل عدة ملاحظات وطلبات ومقترحات لتحسين الخدمات وحل المشاكل .