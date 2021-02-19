صور.. زهرة النرجس تضفي جمالاً خاصاً للسليمانية

شفق نيوز/ تشهد مدينة السليمانية بإقليم كوردستان هذه الأيام ظهور زهرة "النرجس" المعروفة برائحتها الزكية وجمال مظهرها الابيض والاصفر لتضيف جمالاً للمدينة وشوارعها ورواجاً لمن يبيعون هذه الزهور.

ويبدأ نمو هذا النوع من الزهور في أواخر الشتاء وبداية الربيع في جبال كوردستان بشكل طبيعي ويملأ الارض بشكله الجميل, ويباع على شكل باقة صغيرة في الطرقات ووسط اسواق مدينة السليمانية بسعر يتراوح بين 1000-500 دينار حسب حجم الباقة, ويقبل عليها المارة وخاصة السياح منهم.

أحد بائعي ورد النرجس وهو شاب اسمه عزيز محمود يقول لوكالة شفق نيوز، "منذ الصباح وانا هنا اقف في هذا الشارع لأبيع زهور النرجس لأكسب بعض المال وهو عمل احبه فالزهور جميلة والناس يرغبون بشرائها وسعرها 500 دينار فقط واغلب زبائني من الرجال يحبون اهدائها لمحبيهم".