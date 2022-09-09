صور .. إزالة مئات الحصى من كلية مريض في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أزال طبيب اخصائي، حصاة كبيرة جدا إضافة إلى استخراج مئات الحصى الصغيرة من كلية مريض، وذلك في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه اليوم الجمعة الدكتور دلير جهاد الزنكنة أخصائي جراحة الكلى والمجاري البولية والبروستات والعقم الرجالي.

كما أشار الدكتور الزنكنة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى تفتيت و استخراج حصاة كلية بحجم كبير جدا من كلية مريض يعاني من آلام لفترة طويلة عن طريق ثقب جانبي و ناظور الكلية الجانبية حيث استخرج كل الأجزاء المتكسرة.

و في نفس الوقت ومن نفس الكلية استخرج أيضا مئات الحصى الصغيرة من نفس الثقوب، بحسب الطبيب ذاته.