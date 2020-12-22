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صور .. إزاحة الستار عن تمثال للفنان الكوردي الراحل صابر كوردستاني في كركوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-22T14:05:37+0000
صور .. إزاحة الستار عن تمثال للفنان الكوردي الراحل صابر كوردستاني في كركوك

شفق نيوز/ أُزيح في المركز الثقافي في محافظة كركوك اليوم الثلاثاء الستار عن تمثال يخلد ذكرى الفنان الكوردي الراحل صابر كوردستاني.

وقال الكاتب والصحفي عبد الستار جباري لوكالة شفق نيوز، "إنني صاحب فكرة اقامة نصب تذكاري للفنان الراحل صابر كوردستاني الذي توفي اثر مرض فيروس كورونا قبل عدة اشهر".

واضاف "وجهت عبر التواصل الاجتماعي طلبا الى اصحاب العلاقة بنصب تمثال للفنان المذكور انفا اسوة بفناني المحافظات الاخرى، ولبى طلبي مشكورا المثقف الدكتور طه رسول في اقامة التمثال على نفقته الخاصة ونصبه في مدينة كركوك مسقط راس الفنان صابر الكوردستاني".

والتمثال من اعمال الفنان الكوردي آرام هوكر من اهالي محافظة السليمانية.

وتوفي المطرب الكوردي المعروف صابر كوردستاني يوم الاثنين المصادف العاشر من شهر آب الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وصابر محمد أحمد المعروف باسم صابر كوردستاني من مواليد 1955 في کرکوك، ومتزوج ولدیە ثلاث بنات وولد.

وبدأ كوردستاني مسيرته الفنية عام 1970 ليواصل العطاء منذ ذلك الوقت بأغاني وألبومات كوردية عديدة.

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