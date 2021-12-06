صور.. رئيس إقليم كوردستان يعقد اجتماعاً مع قيادات عسكرية وأمنية

شفق نيوز/ عقد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً مع قيادات قوات البيشمركة.

وقال مصدر في الرئاسة لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الإقليم بحث مع قادة البيشمركة تهديدات داعش والخطوات التي يجب ان تتخذ بعد الهجمات الأخيرة.

وأضاف أن الاجتماع يعقد بمشاركة وزيري البيشمركة والداخلية وقيادات عسكرية.

ويوم أمس الأحد، حذر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني من أن هجمات داعش الاخيرة مخاطر حقيقية على أمن واستقرار العراق والمنطقة وحتى على الأمن في العالم، لافتاً إلى ضرورة تمتين دعم المجتمع الدولي والتحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان وان يعمل العراق وشركاءه بشكل جدي أكبر للتصدي للإرهاب والقضاء عليه.

وكانت وزارة البيشمركة، أعلنت أمس تعرض قواتها لهجوم وصفته بالوحشي، في قرية قرب كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، "ليلة 5/6 كانون الأول 2021 اقدم ارهابيو داعش هجوماً وحشياً على موقع اللواء 126 لقوات البيشمركة بالقرب من قرية قره سالم".

وأضاف "نتيجة للهجوم الجبان يوجد ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركة، التي ردت على الارهابيين وتم ملاحقتهم والوضع تحت سيطرة قواتنا".

وتقول مصادر أمنية، إن أغلب الهجمات الأخيرة، ينطلق فيها ارهابيو داعش على الأغلب من سلسلة جبال قرجوغ بين محافظة نينوى وكركوك، وهي منطقة وعرة نسبيًا، مناسبة لاختباء مسلحي ”داعش“، كما أنها تمثل منطقة فاصلة بين مواقع تمركز القوات العراقية وقوات البيشمركة.

وتشهد تلك المنطقة هجمات متكررة لعناصر التنظيم على القوات العراقية والبيشمركة.