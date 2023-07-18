صور .. رئيس إقليم كوردستان يصل إلى باكو ويجتمع مع رئيس اذربيجان

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في زيارة رسمية.

وفور وصوله إلى باكو عقد لقاء مع رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف حيث بحث معه العلاقات الثنائية لأربيل وبغداد مع باكو وتعزيز الاقتصاد و التبادل التجاري بين البلدين اضافة الى مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك للجانبين.

وكان الرئيس الأذربيجاني قد دعا الرئيس نيجيرفان بارزاني الى زيارة باكو في لقاء جمع بينهما على هامش المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا في 18 شباط الماضي.