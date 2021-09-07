صور .. رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع ممثل الاتحاد الأوربي

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء مع ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل .

ووصل بوريل في وقت سابق من اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وإضافة إلى اجتماعه مع نيجيرفان بارزاني، سيلتقي بعدها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

وكان بوريل قد وصل أمس الأثنين إلى بغداد والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وعقد الجانبان مؤتمر صحفيا أكدا فيه على جملة أمور أهمّية تفعيل اتفاقيّة التعاون والشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبيّ واللجان الفرعيّة المُنبثِقة عنها، واهميّة تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبيّ في مختلف المجالات.