صور .. رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع البابا فرانسيس ويفصح عمّا دار بينهما

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الخميس، مع بابا الفاتيكان فرانسيس.

وكتب الرئيس نيجيرفان بارزاني تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: يشرفني أن أقابل البابا فرانسيس اليوم ويسعدني أن أرى قداسة البابا في صحة جيدة.

وأضاف أن‏⁦‪البابا" ‬⁩ شدد على ‏أهمية الحفاظ على السلام والأخوة بين مكونات العراق".

وتابع رئيس الإقليم "‏كررت التزامي بمواصلة تعزيز السلام والتعايش في إقليم كوردستان والعراق".

ونشرت رئاسة اقليم كوردستان مجموعة من الصور للقاء الذي جمع رئيس الاقليم مع البابا.

ووصل الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى روما أمس الأربعاء في زيارة رسمية.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم، أن بارزاني سيلتقي خلال زيارته بابا الفاتيكان، ورئيس الوزراء الإيطالي ومسؤولين آخرين يوم الخميس.

وأضاف أن اجتماعات الرئيس نيجيرفان بارزاني وقداسة البابا ورئيس الوزراء ميلوني ستركز على تطوير العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المتبادل والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسبق لبابا الفاتيكان فرانسيس، أن أجرى زيارة إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من بغداد، في آذار 2021، والتقى مسؤولي الإقليم، بمن فيهم الرئيس نيجيرفان بارزاني.

وكان نيجيرفان بارزاني قد زار الفاتيكان في كانون الثاني يناير 2018 عندما كان رئيساً لحكومة الإقليم، وأجرى مباحثات بملفات عدة مع البابا.