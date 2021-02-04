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صور.. رئيس إقليم كوردستان أثناء ممارسة الرياضة.. فماذا قال عنه مدربه؟

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-04T09:15:17+0000
صور.. رئيس إقليم كوردستان أثناء ممارسة الرياضة.. فماذا قال عنه مدربه؟

شفق نيوز/ نشر مدرب اللياقة البدنية نزار غزالي صوراً لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وهو يتلقى تدريبات خاصة.

وكتب غزالي في تدوينة له، "السيد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان رياضي قوي وصاحب ارادة ولياقة بدنية جيدة وملتزم على ممارسة الرياضة، كما لديه روح رياضية في التعامل مع الناس".

وقال "أنا كرياضي ومدرب ارى ان كاك نيجيرفان بارزاني شخص كريم ودائما صاحب ابتسامة ولديه طموحات كبيرة وهدفه الكبير تحسين أوضاع المواطنين، على الرغم من المناصب التي يتولاها هو شخص بسيط ولا يتكبر ابدا على احد ويحترم الجميع ولهذا نراه كسب محبة جميع شعب كوردستان".

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