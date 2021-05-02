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صور.. رئيس الإقليم يوفد شيخ جعفر لموقع هجوم داعش على البيشمركة ويبلغ رسالة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-02T19:49:38+0000
صور.. رئيس الإقليم يوفد شيخ جعفر لموقع هجوم داعش على البيشمركة ويبلغ رسالة

شفق نيوز/ زار نائب رئيس اقليم كوردستان شيخ جعفر شيخ مصطفى، محور غرب كركوك وقرية قابةشي في حدود بلدة التون كوبري- بردي- بعد ان تعرضت الى هجوم لعناصر داعش استهدفت مواقع للبيشمركة فجر السبت الماضي، وأوقع ضحايا وجرحى.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني اناب شيخ جعفر لزيارة قوات البيشمركة، وجدد تاكيده أن داعش ما زال يمثل خطرا دائمًا ويحاول باستمرار في اعادة تنظيم نفسه لزعزعة استقرار تلك المناطق وبالأخص المناطق المشمولة بالمادة 140 التي تعاني فراغا أمنيا كبيرا ولا يوجد تنسيق عسكري كامل بين القوات العراقية وقوات البيشمركة لحماية المنطقة".

وأكد أن اقليم كوردستان سيعمل على الاستعجال لتشكيل قوة مشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة لحماية هذه المناطق من داعش، لان بقاءهم-داعش- خطر على الامن العراقي بشكل عام.

وذكر البيان، أن شيخ جعفر وبعد عودته من المحور تفقد عوائل الضحايا والمصابين من هذا الهجوم وأبلغهم تعازي رئيس الاقليم.

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