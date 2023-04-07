صور.. رئيس اقليم كوردستان يشارك في مجلس عزاء احد مقاتلي البيشمركة القدامى

شفق نيوز/ شارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، في مجلس عزاء الراحل المقاتل في قوات البيشمركة القدامى شيخ الله ابراهيم.

وقال بارزاني في تصريحات لوسائل الاعلام عقب مشاركته في مجلس العزاء، "كان السيد شيخ الله مناضلا معروفا لأبناء شعبنا، وكنت اعرفه منذ زمن طويل أي منذ الشباب، وقد كان محل احترام دائم بين البيشمركة وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي أي مكان ناضل فيه".

وتابع، "اليوم نرى الكثير من الناس مشاركين في مجلس عزائه (شيخ الله ابراهيم) كدليل على وفاء الشعب الكوردي له، وخاصة أهل أربيل".