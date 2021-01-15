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صور.. رأس "پاچة" يقلب صباح أربيل لساحة معركة مسلحة كادت توقع مجزرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-15T08:37:55+0000
صور.. رأس "پاچة" يقلب صباح أربيل لساحة معركة مسلحة كادت توقع مجزرة

شفق نيوز/ تعرضت عدة مطاعم في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، الجمعة، لوابل من الرصاص، نتيجة شجار بين أشخاص غاضبين على نفاد الطعام.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة أشخاص قصدوا صباح اليوم مطعم "سامال" قرب قلعة أربيل الأثرية، والمختص بتقديم أكلة "الپاچة"، إلا أن العاملين اخبروهم بنفاد تلك الوجبة.

و"الپاچة" أكلة عراقية تقليدية مكونة من أرجل ورأس وأحشاء الخروف في الغالب.

وأضاف الشهود أن الغضب بدا على اولئك الاشخاص وتحول الأمر إلى ملاسنة كلامية مع صاحب المطعم، سرعان ما تطور الأمر إلى شجار مسلح بعد أن فتح الأشخاص الثلاثة النار على واجهة المطعم ومطعمين مجاورين ومقهى.

وقال الشهود "من حسن الحظ لم يكن هناك زبائن داخل المطاعم، وإلا لتحول الأمر إلى مجزرة".

من جهته قال مراسل وكالة شفق نيوز إن أصحاب المطاعم توجهوا إلى مركز الشرطة وقدموا شكاوى ضد المهاجمين على الحادث، الذي تسبب بأضرار مادية فقط.

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