صور.. رمضان ينعش متاجر عصير الزبيب في السليمانية

شفق نيوز/ يُقبل الناس في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان على شراء تناول عصير الزبيب بكثرة في شهر رمضان، نظراً لفوائده الصحية.

وتوجد متاجر كثيرة لبيع عصير الزبيب في مدينة السليمانية، ويشكل شهر رمضان انتعاشة كبيرة لأعمالها.

وتتم صناعة عصير الزبيب من العنب المجفف الذي ينقع ويعصر في أكياس مصنوعة من ألياف طبيعية خصصت لهذا الغرض ويتم عصرها وتجهيزها للمتبضعين.

ويعد "سركلو" واحداً من أشهر متاجر بيع عصير الزبيب في مدينة السليمانية. والاسم يدل على منطقة تابعة لقضاء دوكان مشهورة بزراعة العنب.

ويقول صاحب المتجر صديق محمد لوكالة شفق نيوز، إن "السليمانية تشتهر بعصير الزبيب، وهو طبيعي يصنع في هذا الدكان منذ 40 عاما".

وأضاف أن "الصائمين يقبلون عليه بكثرة في شهر رمضان كتقليد متبع في رمضان نظرا لأنه عصير منعش وله فوائد كثيرة للجسم، ويعزز الطاقة ويقلل من الكوليسترول المضر وارتفاع نسبة الضغط".

وأشار محمد إلى أن "الأسعار مناسبة؛ ويصل سعر الكيس إلى 1000 دينار ويكفي لأربعة أشخاص".