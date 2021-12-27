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صور.. أربيل تواصل البحث عن مفقودين اثنين جرفتهما السيول

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-27T15:02:37+0000
صور.. أربيل تواصل البحث عن مفقودين اثنين جرفتهما السيول

شفق نيوز/ تواصل فرق الدفاع المدني في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عملية البحث عن مفقودين اثنين فقد أثرهما خلال السيول الجارفة بالمحافظة.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الدفاع المدني اطلقت حملة كبيرة وواسعة للبحث عن مفقودين اثنين خلال السيول في مناطق جنوبي مدينة اربيل، بمشاركة غواصين، الا انه لم يتم العثور على جثتيهما وهما رضيع بعمر عشرة اشهر وشاب بعمر 23 عاماً".

واجتاحت يوم الجمعة (17 كانون الأول 2021)، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل سبّبتها موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بقيمة ٢١ مليار دينار.

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