صور.. أربيل تشرع ببناء "أطول" برج سكني على مستوى العراق

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، الشروع ببناء "أطول" برج سكني على مستوى العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره العديد من المسؤولين المحليين في المحافظة للإعلان عن المشروع.

وقال محافظ اربيل اوميد خوشناو في كلمة القاها خلال مشاركته في المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع يُعد مشروعاً مهما جدا في المحافظة لانه الأطول على مستوى العراق"، مشيرا الى ان هذه "المشاريع تأتي ضمن جهود حكومة الاقليم لتطوير عاصمة كوردستان".

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الشركة المنفذة محمد برادوستي في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "هذا المشروع سيتم الانتهاء منه في غضون اربع سنوات ويبلغ طوله 210 أمتار والذي يُعد الاطول في العراق ويتضمن 52 طابقاً".