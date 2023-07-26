صور.. أربيل تحيي ليالي عاشوراء

شفق نيوز/ اقيم في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء يوم الاربعاء، مجالس إحياء ليالي عاشوراء.

وقال الشيخ علي القرعاوي ممثل العتبة الحسينية في حكومة اقليم كوردستان لوكالة شفق نيوز، إن "الامانة العامة للعتبة الحسينية تقيم مجالس عاشوراء في عموم انحاء العراق ومهمة هذه المجالس هي ايصال رسالة الامام الحسين وهذا العام كانت هناك رسالة مهمة ارسلناها الى العالم وهي رسالة القرآن الكريم وان كل المسلمين مع القران وفي رحابه".

واضاف ان "المجالس في مدينة اربيل مستمرة منذ عدة اعوام وتميزت هذه السنة بحضور كبير بالتعاون مع وزارة الأوقاف في حكومة الإقليم والجهات الأمنية".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المراسم اقيمت من قبل العتبة الحسينية بالتعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان وستستمر لغاية يوم الجمعة المقبل.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، أجواء ليالي عاشوراء حيث ينتشر السواد والحزن على استشهاد الإمام الحسين في واقعة الطف.

ومعركة الطفّ وقعت في اليوم العاشر من شهر محرم سنة 61 هجرية، بين معسكر الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، والجيش الأموي، وانتهت نهاية مأساوية ما زال المسلمون الشيعة يجسدونها من خلال المواكب الحسينية وزيارة العتبات المقدسة.