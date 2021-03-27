صور.. أربيل تحيي اليوم العالمي للمسرح بفعاليات متعددة

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، فعاليات مختلفة لإحياء اليوم العالمي للمسرح.

وقال رئيس فرع أربيل لنقابة الفنانين في إقليم كوردستان هيوا سعاد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إحياء هذا اليوم من خلال إقامة مراسيم تضمنت ايقاد الشموع بهذه المناسبة من قبل الفنان خليل يابه وبعدها عرض فيلم بخصوص اليوم العالمي للمسرح".

وأضاف "كما تم تقديم مسرحية بعنوان (رجالنا) من تأليف وإخراج هيوا سعاد وتمثيل شيماء فرياد وشنيار محمد".

ولفت إلى أن "الفعاليات كانت بمشاركة المديرية العامة للثقافة والفنون في أربيل ومديرية فنون أربيل مع فرع أربيل لنقابة الفنانين".