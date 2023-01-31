صور .. أربيل تحيي الذكرى الـ36 على رحيل أدريس بارزاني

شفق نيوز/ أُقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، مراسم إحياء الذكرى الـ 36 لوفاة القائد الكوردي ادريس بارزاني والد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وأُقيمت المراسم داخل قاعة المكتب الاعلامي للحزب الديمقراطي الكوردستاني .

وجرى خلال المراسم عرض فيلم وثائقي عن حياة الراحل ادريس بارزاني ودوره في الحركة التحررية الكوردية والسلام بين القوى الكوردستانية.

وحضر المواسم العديد من الشخصيات الحكومية والحزبية في مدينة اربيل .

وتوفي القائد ادريس نجل الزعيم الكوردي الراحل ملا مصطفى بارزاني في يوم 31 من شهر كانون الثاني سنة 1987 في إيران وقد تم دفن جثمانه بجوار والده في مدينة (شنو) الايرانية، لتتم اعادتهما و دفنهما في مسقط رأسيهما في منطقة بارزان باقليم كوردستان في 8 من شهر تشرين الأول من العام 1993 في مراسم رسمية.