صور.. أربيل تحتفل بـ"هالوين"

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، احتفالات "هالوين" وسط إقبال لعائلات وشبان من الإناث والذكور.

وأقيمت الاحتفالات في "فاملي مول"، وسط مدينة أربيل، حيث ارتدى محيو المراسم من خلال ارتداء ملابس خاصة وتزيين الوجوه بأشكال مرعبة، بمناسبة الهالوين.

ويُعتبر عيد الهالوين، أحد أشهر الأعياد التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية، كما اتجهت دول اخرى للاحتفال به.

ويعد عيد الهالوين عبارة عن احتفال بالتزامن مع ليلة عيد جميع القديسين، وقد تم اشتقاق كلمة هالوين من "عشية القديسين" أي باللغة الإنجليزية Halloween وهي مشتقة من Hallowe’en.