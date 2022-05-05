صور.. أربيل تحتضن مهرجان الغذاء الصحي

شفق نيوز/ احتضنت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مهرجاناً للاكلات والأطعمة الكوردية الصحية الخالية من المواد الحافظة.

واقيم المهرجان على حدائق سامي عبد الرحمن، ويستمر لخمسة أيام، وتشارك فيها العشرات من شركات المواد الغذائية وتحضير الأطعمة بالإضافة إلى نساء ورجال يعدون الأكلات المنزلية.

وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان، سامان برزنجي، الذي زار المهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان مهم لتعريف المواطنين بالمواد الغذائية المحلية والتي لا تدخل فيها المواد الحافظة، وأيضاً ليطلع المواطن على كيفية صنع وإنتاج وتحضير هذه الأغذية".

وأشار إلى "أهمية أن تكون التوعية الصحية جزءاً مهماً من الأنشطة اليومية للإنسان، وألاَّ يعتمد فقط على المختبرات والفحوصات الطبية".

وأضاف "يجب أن يختار الإنسان ما ينفعه من الأغذية لذا فإن هذه المهرجانات مهمة لتوعيتهم على تناول واقتناء الأطعمة والغذاء الصحي".

بدورها قالت دينا جمال، الجهة المنظمة للمهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من المهرجان الاحتفاء بثقافة الأكل إذ أن العديد من دول العالم تحتفل وتنظم مهرجانات لهذا الغرض و نريد أن ننقل نفس التجربة للإقليم وتخصيص أسبوع كامل بثقافات مختلفة للأكل".