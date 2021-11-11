صور .. أربيل تحتضن مهرجاناً للرُّمّان وسط اقبال كبير

شفق نيوز/ أُقيم على أرض متنزه "بارك شاندر" العام في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان اليوم الخميس مهرجان لمحصول الرمان المنتج في محافظة حلبجة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المهرجان شهد اقبالا واسعا وكبيرا منذ الساعات الأولى على افتتاحه.

ونظم المهرجان الفلاح النموذجي ازاد محمد الذي اصطحب معه نحو 80 فلاحا، واصحاب محال بيع المنتجات المحلية وايضا الصناعات اليدوية من بلدة حلبجة الى اربيل.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، تم عرض مجموعة من انواع القرع الذي زرعته بنفسي وايضا ستة انواع من الارز بالاضافة الى نوعين من الرمان المسمى (سالةخاني) اي حلبجة والرمان الأمريكي.

واضاف أن هذا المهرجان هو خاص بي ونعمل على إقامته في العديد من مدن الإقليم في كل سنة، وحاليا نحن في اربيل بمشاركة نحو 80 فلاحا وأصحاب حرف يدوية وبيع المنتجات المحلية من العسل، والزيت، ودبس رمان، والتين الجاف، وجميع المنتجات المحلية الاخرى التي تشتهر بها حلبجة.

ونوه محمد إلى أن هناك اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين حيث لم نكن نتوقع ان يكون الاقبال بهذه الدرجة.

هذا ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام من تاريخ انطلاقه المصادف اليوم الخميس 11 - 11- 2021.