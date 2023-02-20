صور.. أربيل تحتضن معرض الصور السياحية لكوردستان

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، معرض الصور السياحية بمشاركة عشرات المصورين.

وقال الإعلامي شاخوان صباح المشارك في المعرض لوكالة شفق نيوز ان "أكثر من 50 مصورا شاركوا اليوم، في هذا المعرض وقاموا بعرض العديد من الصور التي التقطوها للمناطق والمناظر السياحية في ارجاء اقليم كوردستان"، موضحاً ان "إقامة المعرض يأتي لدعم هذه الفئة".

وقال أوميد برزنجي الذي شارك في المعرض لوكالة شفق نيوز، إن "أهمية هذا المعرض تكمن في إبراز الجوانب الجميلة والجذابة في مناطق اقليم كوردستان وهذا ما يشجع من يرون هذه الصور على زيارة هذه المناطق".

وحضر المعرض عدد كبير من المصورين الفوتوغرافيين اضافة الى المتذوقين للفن والتصوير من جميع محافظات اقليم كوردستان.