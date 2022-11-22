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صور .. أربيل تحتضن  معرضاً زراعياً بمشاركة 200 شركة عربية وأجنبية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-22T09:12:09+0000
صور .. أربيل تحتضن  معرضاً زراعياً بمشاركة 200 شركة عربية وأجنبية

شفق نيوز / شهدت أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، افتتاح معرض الزراعة بمشاركة 200 شركة متخصصة في هذا القطاع، فيما أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة إقليم كوردستان عن أمله بأن يكون المعرض بوابة لتطوير الزراعة في العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن فعاليات المعرض ستستمر لمدة 3 أيام بمشاركة تلك الشركات.

بدوره قال دارا جليل خياط رئيس غرفة تجارة وصناعة إقليم كوردستان في كلمة له على هامش الإفتتاح، إن "هذا المعرض قد يكون بوابة لتطوير القطاع الزراعي في العراق لان الحكومة العراقية لديها برنامج لتطوير هذا القطاع، والشركات المشاركة في هذا القطاع عالمية".

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