صور.. أربيل تحتضن معرضاً تشكيلياً عن طبيعة كوردستان وسط حضور رسمي

شفق نيوز/ أقامت دائرة الفنون التشكيلية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، المعرض الشخصي الثاني للفنان بنار بيرداود مخموري الذي خصص للطبيعة في إقليم كوردستان.

وحمل المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام، عنوان (استنشاق الألوان) وضم 46 لوحة رسمت بالألوان الزيتية. وقال الفنان بنار بيرداود مخموري لوكالة شفق نيوز، إنه "خصص نفسه للطبيعة وحالياً يرسم فقط اللوحات التشكيلة عن الطبيعة دون الأساليب الأخرى في فن التشكيل".

وأضاف، "من خلال هذه اللوحات اريد لفت انتباه المشاهد على الطبيعة الجميلة التي تتمتع بها جبال وسهول ووديان كوردستان".

وشارك في مراسم الافتتاح كلا من اوميد خوشناو محافظ أربيل وسالار عثمان وكيل وزارة الثقافة وفرهنك غفور مدير عام الثقافة وازاد شكري مدير دائرة الفنون التشكيلية ونخبة من الفنانين ومحبي فن التشكيل في أربيل.