صور .. أربيل تحتضن "أكبر" حدث رياضي للعام 2023

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، إقامة سباق "الماراثون" الدولي العاشر للركض في "أكبر" حدث رياضي تشهده المحافظة للعام الحالي.

وانطلق الماراثون الذي يحمل شعار "الرياضة تجمعنا" بمشاركة رئيس الحكومة المحلية في اربيل أوميد خوشناو وعدد من المسؤولين المحليين والآلاف من الرياضيين ومحبي الرياضة من إقليم كوردستان، والعراق، والعالم من (رجال، ونساء، وأطفال، وشباب، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة).

وهذا العام، حصل ماراثون أربيل الدولي على ثلاثة أشواط، الماراثون الكامل (42 كم)، والجري لمسافة (12 كم)، والجري لمسافة (2 كم).

وفي نهاية الماراثون تم تقديم الجوائز للفائزين في المسافات الثلاث بالمسابقة، وفقا لبيان صادر عن محافظة اربيل.