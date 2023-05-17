صور .. أربيل تحتضن الملتقى الاقتصادي بين اقليم كوردستان وألمانيا

شفق نيوز/ أنطقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الأربعاء، أعمال الملتقى الاقتصادي بين اقليم كوردستان و ألمانيا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان 30 شركة ألمانية مشاركة في الملتقى إضافة الى عدد من أصحاب الأعمال المحليين من اقليم كوردستان.

وقال محافظ اربيل اميد خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان "هذا الملتقى هو فرصة لبدء تعزيز العلاقات اكثر بين اقليم كوردستان و دولة المانيا"، مردفا بالقول، إن "هناك علاقة جيدة بين الجانبين ويتم تبادل الزيارات باستمرار" .

واضاف خوشناو ان "الازمات التي مر بها اقليم كوردستان دفعت حكومة الاقليم الى التوجه لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي وحققت خطوات جيدة بهذا الشأن " مشيرا الى ان " حكومة اقليم كوردستان تعدُّ تقديم التسهيلات للشركات الاجنبية والمحلية ايضا من استراتيجيتها لتطوير الاقتصاد".