صور.. أربيل تجمع المكونات العراقية بأشهر لعبة رمضانية

شفق نيوز/ احتضنت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بطولة بلعبة المحيبس التقليدية وهي من إحدى اشهر فعاليات شهر رمضان.

وقال منظم الفعالية شاخوان صباح لوكالة شفق نيوز، إن "هذه البطولة السنوية هي جزء من الطقوس الرمضانية في عموم العراق ويشارك فيها اكثر من سبعة فرق من مختلف المحافظات حيث تجتمع المكونات العراقية كلها وهذ اكثر ما يميز هذه النوعية من النشاطات".

بدوره قال انس ازور الذي شارك في البطولة قادما من قضاء عقرة في دهوك لوكالة شفق نيوز، "نشارك كل سنة في هذه البطولة خلال ايام شهر رمضان واليوم لعبتنا مع العرب النازحين في مدينة اربيل".

من جانبه قال احمد القصاب أحد المشاركين في البطولة، إن "هذه الفعالية اضافة الى جمعها للمكونات المختلفة في مكان واحد فانها ايضا تساهم في الحفاظ على هذا الموروث الشعبي المهم في العراق الذي ما زال يشكل الفعالية الابرز في شهر رمضان".

ومن المقرر ان تستمر فعاليات هذه البطولة طوال ايام شهر رمضان.