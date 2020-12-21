صور.. أربيليون يقبلون بكثرة على بيع المدخرات الأمريكية

شفق نيوز/ شهدت بورصة أربيل في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، انخفاضاً في سعر صرف الدولار على الرغم من تثبيت سعره الجديد من قبل الحكومة الاتحادية، إلا أن الإقبال الكثيف من المواطنين على بيع مدخراتهم من العملة الأميركية كان له تأثير آخر.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن بورصة محافظة أربيل شهدت اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على بيع ما بحوزتهم من الدولار، مما أدى الى خفض سعره.

ويقول المواطن حميد عثمان لشفق نيوز "نبيع الدولار لان سعره ارتفع وسنعود إلى شرائه مجددا اذا ما انخفض سعره"، مضيفا "حاليا نتجه الى ادخار الدينار العراقي لاننا على يقين ان سعره سيرتفع مرة اخرى امام الدولار مستقبلا".

في المقابل اثر بيع الدولار المدخر من قبل المواطنين على سعر الصرف في سوق اربيل واصبح غير مستقر واقل من السعر الذي حددته وزارة المالية العراقية.

ويقول كاروان محمد، الذي يعمل في سوق البورصة "اعتقد ان المواطنين على خطأ لان السعر تم تثبيته من قبل الحكومة العراقية ويجب ان لا يسارع المواطن في بيع ما يدخره من الدولار لان السعر اصبح ثابتا".

ويقول طاهر احمد، صاحب مكتب صيرفة "جميع الذين يأتون لبيع الدولار يطلبون العملة العراقية من الفئات الكبيرة من 50 الف و25 الف دينار عراقي لكي يدخرونها ايضا".

ويضيف "قرار وزارة المالية العراقية جعل الناس في حيرة ولكن الغريب انهم بدأوا يثقون بالدينار العراقي اكثر من الدولار حتى بعد خفض سعره لاعتقادهم انه قرار وقتي ونحن بلد نفطي وان سعر العملة العراقية سيرتفع مرة اخرى مقابل الدولار".