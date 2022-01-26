صور .. ذوو مفقودين في بحر "إيجه" ينظمون وقفة احتجاجة أمام مجلس وزراء الإقليم

شفق نيوز/ نظّم العشرات من ذوي المفقودين في بحر "إيجه" التركي، يوم الأربعاء، وقفة إحتجاجية أمام مبنى مجلس وزراء إقليم كوردستان في مدينة أربيل العاصمة، مطالبين الحكومة بالتدخل للكشف عن مصير أبنائهم.

ووفقا للمحتجين فإن عدد المفقودين من ذويهم يصل إلى 28 شخصا لم تجرَ لهم أية متابعة لمعرفة مصيرهم.

هذا ومن المقرر أن تعيد حكومة إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة جثامين 9 أشخاص قصوا غرقاً في بحر "إيجه" خلال المدة الماضية.

ويقصد المهاجرون غير الشرعيين من الإقليم والعراق كافة بحر "إيجه" للعبور إلى أوروبا بواسطة قوارب مطاطية يهيأها مهربون دوليون غير أنه قد لا يحالف الحظ اولئك المهاجرين لتنقلب فيهم تلك الزوارق الخالية من أدنى شروط السلامة ويغرق من على متنها، ليلقى البعض حتفه في حين قد يتدخل خفر السواحل التركية واليونانية لينقذ الآخرين.