سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. ذوو ضحايا الأنفال في السليمانية يحتجون ويمنعون المسؤولين من المشاركة في مراسيم الذكرى

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-14T10:34:22+0000
صور .. ذوو ضحايا الأنفال في السليمانية يحتجون ويمنعون المسؤولين من المشاركة في مراسيم الذكرى

شفق نيوز/ نظم ذوو ضحايا الأنفال في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية اليوم الخميس وقفة تظاهرة احتجاجا على تردي الخدمات و اهمالهم من قبل السلطات المعنية.

وقال مراد علي وهو احد ذوي ضحايا الأنفال لوكالة شفق نيوز، إن العشرات من ذوي الأنفال تجمعوا اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الـ(34) على الحملة امام النصب التذكاري للأنفال في جمجمال احتجاجا على الإهمال الذي تعرضوا له من قبل الحكومة.

وَاصاف أن مدينة جمجمال مهملة هي الأخرى من قبل السلطات المعنية لهذا نطالب بحقوقنا كمؤنفلين ونطالب بحقوق ابناء الشهداء.

بدوره قال مراسل وكالة شفق نيوز إن المحتجين اغلقوا جميع مداخل مكان التجمع ومنعوا دخول المسؤولين.

ونفذ نظام صدام حسين عمليات الأنفال ضد المواطنين المدنيين الكورد، بدأت في 22 شباط العام 1988، واستمرت لغاية 6 ايلول من نفس العام، والتي تُعد تعد من اخطر صفحات القتل الجماعي الحكومي في تاريخ الدولة العراقية.

وكانت تلك العمليات على ثماني مراحل عسكرية شاركت فيها قوات الجيش والقوات النظامية بصورة مباشرة، منها (الفيلق الأول الذي كان مقره في كركوك، الفيلق الخامس الذي كان مقره في أربيل)، القوة الجوية، القوات الخاصة، الحرس الجمهوري، قوات المغاوير، دوائر الأمن والمخابرات والاستخبارات العسكرية والجافل الخفيفة (الفرسان)، وأقسام الأسلحة الكيمياوية والبايولوجية، بالاضافة الى جميع الدوائر الخدمية التي وضعت في خدمة تنفيذ هذه العمليات.

related

محتجو السليمانية يصعّدون ويقطعون طرقاً رئيسية والمرور توجه نداءً

Date: 2021-11-23 08:31:55
محتجو السليمانية يصعّدون ويقطعون طرقاً رئيسية والمرور توجه نداءً

صور.. إخماد حريق في مقر للاتحاد الوطني في السليمانية ومحتجون يحطمون زجاج المبنى

Date: 2021-11-23 11:46:58
صور.. إخماد حريق في مقر للاتحاد الوطني في السليمانية ومحتجون يحطمون زجاج المبنى

تسع ضحايا بينهم عنصرا بيشمركة حصيلة تظاهرات السليمانية الدامية

Date: 2020-12-09 17:39:13
تسع ضحايا بينهم عنصرا بيشمركة حصيلة تظاهرات السليمانية الدامية

محتجون يحرقون مقراً للإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في السليمانية

Date: 2020-12-06 14:28:46
محتجون يحرقون مقراً للإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في السليمانية

منع تظاهرات غاضبة لأعضاء وأنصار حركة التغيير في السليمانية

Date: 2021-10-16 08:58:50
منع تظاهرات غاضبة لأعضاء وأنصار حركة التغيير في السليمانية

تظاهرات طلاب السليمانية تمتد إلى حلبجة وإدراتين والمحتجون يقطعون طرقاً

Date: 2021-11-22 09:04:51
تظاهرات طلاب السليمانية تمتد إلى حلبجة وإدراتين والمحتجون يقطعون طرقاً

العمال الكوردستاني يرد على الآسايش بشأن مقتل عنصرين له بالسليمانية

Date: 2019-10-22 14:55:35
العمال الكوردستاني يرد على الآسايش بشأن مقتل عنصرين له بالسليمانية

إصابات باشتباك مسلح بين اسايش السليمانية وقوة خاصة للإتحاد الوطني

Date: 2021-06-21 22:04:35
إصابات باشتباك مسلح بين اسايش السليمانية وقوة خاصة للإتحاد الوطني