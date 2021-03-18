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صور.. ديرك تنظم وقفة خاصة لاستذكار أحداث عفرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-18T09:55:58+0000
صور.. ديرك تنظم وقفة خاصة لاستذكار أحداث عفرين

شفق نيوز/ أحيت مدينة ديرك أقصى شمال وشرق سوريا، الذكرى السنوية الثالثة لسيطرة القوات العسكرية التركية والفصائل السورية التابعة لها على مدينة عفرين الكوردية.

تحت شعار "لا للاحتلال، حان وقت تحرير عفرين" نظم عشرات المدنيين والعاملين في مؤسسات الادارة الذاتية في مدينة ديرك وقفة بهذا الخصوص.

وبدأت تركيا في 20 يناير / كانون الثاني 2018 عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين الكوردية شمال سوريا وتمكنت إلى جانب فصائل سورية موالية لها من السيطرة على المدينة في 18 آذار بعد انسحاب وحدات حماية الشعب منها.

وتشير تقارير منظمات أممية وحقوقة إلى ارتكاب "الجيش الوطني السوري" الموالي لتركيا انتهاكات لحقوق الإنسان ترتقي إلى جرائم حرب من اختطاف وتعذيب وابتزاز واغتيالات متكررة ومستمرة في مناطق عفرين وسري كانه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) شمال سوريا.

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