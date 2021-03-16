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صور.. ديرك تحيي مجزرة حلبجة بإغلاق وصمت

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-16T10:13:11+0000
صور.. ديرك تحيي مجزرة حلبجة بإغلاق وصمت

شفق نيوز/ أحيت مدينة ديرك التي تسكنها اغلبية كوردية بأقصى شمال وشرق سوريا، الثلاثاء، الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لمجزرة حلبجة في اقليم كوردستان، التي قُصفت بالكيماوي عام 1988 إبّان حكم صدام حسين، والتي راحت ضحيتها أكثر من 5000 شخص معظمهم نساء وأطفال.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحال المحال التجارية في مدينة ديرك أغلقت أبوابها في تمام الساعة 11:00، وقت القصف، ووقف السكان أمام محالهم التجارية، كما توافد موظفو المؤسسات المدنية للادارة الذاتية في ساحة سوق المدينة، للوقوف دقيقة صمت اكراماً واجلالاً لضحايا مجزرة حلبجة.

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