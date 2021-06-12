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صور.. دورية أمريكية في منطقة ديرك أقصى شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-12T12:42:34+0000
صور.. دورية أمريكية في منطقة ديرك أقصى شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ سيّرت القوات الأمريكية يوم السبت، دورية عسكرية في مدينة ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الدورية الأمريكية تجولت في مدينة ديرك وتوقفت على كورنيش المدينة، ونزل الجنود الأمريكان من مدرعاتهم وسط ابتسامات وترحيب من اطفال مدينة ديرك، الذين أخذوا حصصهم من السكاكر من أيدي الجنود.

وأشار إلى أن الدورية مؤلفة من أربع مدرعات عسكرية مع غطاء جوي، برفقة حوامتين (هليكوبتر).

وسيرت القوات الأمريكية الأسبوع الماضي ، ثلاث دوريات عسكرية دورية بريف مدينة ديرك الشرقي والشمالي، أقصى شمال شرقي سوريا، على حدود الإدارة الذاتية وتركيا.

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