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صور.. دورية أمريكية على حدود الإدارة الذاتية واقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-18T11:17:54+0000
صور.. دورية أمريكية على حدود الإدارة الذاتية واقليم كوردستان

شفق نيوز/ سيّرت القوات الأمريكية يوم الجمعة، دورية عسكرية في جنوب ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا، على حدود الإدارة الذاتية وإقليم كوردستان.

انطلقت الدورية الأمريكية من قاعدتها في رميلان، وسيّرت في القرى الكوردية الجنوبية، حيث حقول النفط (طبكي - بستاسوس - كركندال - كلهي ).

وقال مصدر محلي من قرية كلهي الكوردية على حدود الإدارة الذاتية وإقليم كوردستان لوكالة شفق نيوز، "توقفت الدورية الأمريكية في القرية مدة ساعة قبل أن تعود أدراجها، حيث قابل الجنود الأمريكان سكان القرية الذين بدورهم رحبوا بهم، وأخذوا صورا تذكارية معهم".

وأضاف المصدر بأن "الدورية الامريكية مؤلفة من أربع مدرعات عسكرية نوع برادلي، دون غطاء جوي".

وسيرت القوات الأمريكية السبت الماضي، دوريتين منفصلتين في ديرك، إحداها مؤلفة من أربع مدرعات رفقة حوامتين في ريف ديرك الشمالي، وأخرى مؤلفة من ثلاث مدرعات في ريفها الجنوبي حيث تتواجد الآبار النفطية.

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