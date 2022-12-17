صور.. دهوك و40 مؤسسة تربوية في خانقين تحيي يوم العلم الكوردستاني

شفق نيوز/ أقامت مدارس خانقين التابعة لإقليم كوردستان منهاجاً احتفالياً بمناسبة يوم العلم الكوردستاني في 40 مؤسسة تربوية في القضاء.

وقال مدير تربية خانقين التابعة لاقليم كوردستان حسن طالباني لوكالة شفق نيوز، إن دائرته وبناء على توجيهات وزارة التربية في اقليم كوردستان أقامت، اليوم، احتفالية ذكرى يوم العلم الكوردستاني تضمنت احتفالات وفعاليات خلال الساعة الأولى من الدوام الصباحي والمسائي رفع خلالها علم كوردستان في المدارس.

واشار طالباني الى ان 29 مدرسة بين ابتدائية واعدادية الى جانب الروضات والمعاهد الحكومية والاهلية اقامت كرنفالات احتفالية بذكرى يوم العلم الكوردستاني وسط أجواء تربوية مثالية بالتزامن مع امتحانات نصف السنة التي انطلقت في الرابع عشر من الشهر الحالي.

بدورها ذكرت مديرة دار ثقافة الاطفال في خانقين ازهار مظفر، ان دائرتها شاركت باحتفالات يوم العلم الكوردستاني بفعاليات متميزة في مدرسة "تشرو" في خانقين وبحضور شخصيات حكومية وتربوية وحزبية وثقافية من عموم الشرائح.

وبينت مظفر لوكالة شفق نيوز، أن الفعاليات تضمنت أناشيد ومسرحيات وفعاليات متنوعة تخليداً ليوم العلم الكوردستاني الذي يصادف في السابع عشر من كانون الأول سنوياً، مشيرة إلى أن يوم العلم الكوردستاني مناسبة وطنية مهمة في عموم مناطق كوردستان بالإقليم وعموم المحافظات الاخرى.

وفي محافظة دهوك ضمن اقليم كوردستان، جرت أيضاً مراسم احتفالية يوم العلم الكوردستاني، الذي يوافق الـ17 من شهر كانون الأول من كل عام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن احتفالية كبيرة جرت في حديقة البارزاني داخل مركز المدينة وشارك فيها عدد كبير من المواطنين والمسؤولين المحليين حيث تم رفع علم كردستان في منتصف الحديقة.

وشهدت "قلعة أربيل الأثرية"، في قلب مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، رفع أكبر علم كوردستاني، بمناسبة يوم العلم الكوردي، وذلك وسط حضور رسمي وجماهيري واسع.

كما شهدت السليمانية، اليوم، مراسيم رفع علم كوردستان في مدارس المدينة، وذلك بحضور المحافظ هفال ابو بكر، وعدد من المسؤولين.

ويحتفل شعب إقليم كوردستان في 17 كانون الأول من كل عام بيوم "العلم الكوردي" كمناسبة وطنية قومية، وتنظم العديد من الفعاليات المختلفة فضلاً عن رفع العلم في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية بحضور المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والفنية والسياسية.

ورفع العلم الكوردي بشكل رسمي لأول مرة قبل 76 سنة وتحديداً في 1945 فوق مبنى بلدية مهاباد في كوردستان ايران.

وكان برلمان اقليم كوردستان قد اختار يوم 17 كانون الأول من كل عام يوماً للعلم الكوردي وفق القرار (26) عام 1999، وتنظم خلال اليوم المذكور في مدارس الاقليم فعاليات مختلفة ومتعددة احتراماً للعلم من خلال ارتداء الزي الكوردي الرسمي داخل الدوائر والمؤسسات الرسمية.

ويتكون علم كوردستان من ثلاثة ألوان في وسطها قرص الشمس، حيث يشير اللون الأحمر إلى الثورة، الشجاعة والقوة والعدالة، وأما الأصفر يعني النور، والأبيض يعني السلام والاستقرار، واما الأخضر فيشير الى الخضار التي تتمتع بها كوردستان.