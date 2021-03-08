صور.. دهوك تكرّم 8 نساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

شفق نيوز/ كرّمت الحكومة المحلية لمحافظة دهوك، يوم الاثنين، عدداً من النساء الكورديات المبدعات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال السكرتير الإعلامي لمحافظ دهوك، مللت عصمت، لوكالة شفق نيوز، ان مراسم التكريم جرت اليوم في مبنى محافظة دهوك، لثمان نساء من مدينة دهوك والأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، بالإضافة إلى قضاء سنجار وذلك بمناسبة عيد المرأة العالمي.

وأشار إلى أن محافظ دهوك علي تتر، أكد سعي حكومة اقليم كوردستان الدؤوب لدعم وتأمين حقوق المرأة في مؤسسات القطاعين الحكومي والعام وفي المجالات الاخرى.