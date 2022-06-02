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صور.. دهوك تقيم مهرجان "قبهان" لتنشيط السياحة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-02T17:10:28+0000
صور.. دهوك تقيم مهرجان "قبهان" لتنشيط السياحة

شفق نيوز/ نظمت مديرية السياحة في دهوك بإقليم كوردستان، يوم الخميس، مهرجاناً للتعريف بالأماكن السياحية في المحافظة، وسبل تطوير هذا القطاع.

وقال مسؤول إعلام سياحة دهوك، ريوار محمد، لوكالة شفق نيوز، ان الفترة الصباحية للمهرجان "قبهان" السياحي الذي أقيم في قضاء العمادية، تضمنت تقديم ندوات حول السياحة في دهوك وكيفية تطوير هذا القطاع الهام.

واضاف ان الفترة المسائية شهدت افتتاح معرض للشركات السياحية التي عرضت طبيعة السياحة في المنطقة من الناحية التراثية والثقافية، واهم المواقع السياحية والخدمات التي تقدم من قبل تلك الشركات.

واشار محمد الى ان المهرجان سيتواصل ليوم غد الجمعة بفتح ابوابه للمواطنين بعد ان كان مقتصرا على المدعويين من الضيوف.

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