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صور.. دهوك تقيم معرضاً لأصناف العنب والعسل المحلي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-20T13:17:30+0000
صور.. دهوك تقيم معرضاً لأصناف العنب والعسل المحلي

شفق نيوز/ شهدت محافظة دهوك في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، افتتاح معرضاً زراعياً لعرض أصناف من العنب والعسل المحلي.

وقال الخبير الزراعي واحد منظمي المعرض، امين ياسين، لوكالة شفق نيوز، ان "المعرض افتتح بهدف التعرف على الانتاج الزراعي المحلي من قبل المواطنين وتبادل الخبرات بين المزارعين في مجاليّ زراعة العنب وصناعة العسل".

واضاف ان "المعرض يعد فرصة للبيع المباشر للمواطنين"، مبينا انه "تم عرض انواع العسل المحلي، و60 صنفا من العنب حيث يصل انتاج العنب في دهوك الى اكثر من 25 الف طن سنويا".

واشار ياسين الى "مشاكل تواجه الفلاحين والمزارعين في التسويق خلال المواسم الزراعية المختلفة"، داعيا الى "معالجة مشاكل التسويق عبر فتح منافذ للانتاج الزراعي وانشاء معامل صناعية للاستفادة من الفواكه والانتاج الزراعي في المنطقة".

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