صور.. دهوك تعلن اكتشاف "آثار مذهلة"

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الآثار في محافظة دهوك، يوم الإثنين، اكتشافات "مذهلة" تعود الى العصر البرونزي في تل كومل الواقع في قضاء شيخان شرقي المحافظة.

وأوضح مدير دائرة الآثار بيكس بريفكاني لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة بالتعاون مع جامعة اودينيزي الإيطالية استأنفت عمليات التنقيب والبحث في هذه المنطقة الاثرية".

وبين بريفكاني ان "اعمال التنقيب تجري حاليا في موقعين أثريين رئيسيين في تل كومل الاول يتمثل في مجموعة من المباني المتنوعة يشمل غرف نوم واستراحة حيث تم الكشف عن العديد من القطع الاثرية ذات الأهمية التاريخية".

ومن بين هذه الاكتشافات فقد عثر على عدد من الجرار الاثرية التي احتوت على بقايا عظام لثمانية اطفال حديثي الولادة مما يشير الى طقوس دفن قديمة كانت تمارس في تلك الفترة، بحسب بريفكاني.

وفيما يتعلق بالموقع الثاني اوضح بريفكاني ان "هذا الموقع يقع على ضفاف نهر كومل من الجانب الاخر للتل وقد تم فيه اكتشاف عدد من القبور الاثرية النادرة التي تم تصميمها على شكل اقواس وتضم هذه القبور عظاما وهياكل بشرية حيث تبين أن لكل عائلة قبرا خاصا بها مما يعطي فكرة عن طبيعة الحياة الاجتماعية والتنظيم الاسري في تلك الحقبة".

واشار مدير اثار دهوك الى ان "تل كومل يتمتع بأهمية تاريخية كبيرة اذ يعتقد ان المنطقة شهدت معركة غوغميلا الشهيرة في عام 331 قبل الميلاد والتي انتصر فيها الإسكندر الأكبر على الملك الفارسي داريوش الثالث مما جعل هذا التل شاهدا على احدى ابرز المعارك في التاريخ القديم".

يذكر أن محافظة دهوك تضم اكثر من 2500 موقع اثري مما يعكس غناها الحضاري وعمق تاريخها الذي يمتد لآلاف السنين.

وتضيف هذه الاكتشافات الجديدة مزيدا من العمق الى الفهم الاثري لهذه المنطقة وتفتح افاقا جديدة لدراسة الحضارات التي مرت بها.