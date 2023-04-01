صور .. دهوك تشهد مسيرة كبيرة احتفالاً بعيد "أكيتو"

شفق نيوز / احتفل آلاف الاشوريين في محافظة دهوك، اليوم السبت، بعيد (اكيتو) رأس السنة البابلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "آلاف المسيحيين من جميع انحاء العراق، وكذلك مسيحي المهجر، أقاموا مسيرة كبيرة واحتفالات شعبية واسعة، حيث انطلقت من المركز الثقافي الآشوري داخل مركز المدينة، وانتهت في وادي دهوك".

وفي الأول من نيسان في كل عام، يحيي الأشوريون والسريان والكلدانيون في العراق، وسوريا أيضا، احتفالات عيد "أكيتو" الذي مازال حاضراً في طقوسهم ووجدانهم رغم مرور آلاف السنين على ذكراه.

و"أكيتو"، هو أحد أقدم الأعياد الدينية التي عرفتها الحضارات الإنسانية في بلاد الرافدين.

وبحسب المصادر التاريخية، فإن بدايات ذلك العيد تقع بين الألفين الرابع والخامس قبل الميلاد، فيما يشير عدد من المؤرخين إلى أن السومريين والساميين احتفلوا به منذ عصر أريدو أي 5300 ق. م، وبالذات في جنوب بلاد ما بين النهرين وباسم "زاكموك Zag mug". وكان يُحتفل به مرتين في العام الواحد، في الربيع والخريف.

وفي اللغة البابلية القديمة كانوا يسمى هذا العيد "ريش شاتم". وتعني كلمة ريش: رأس، و شاتم تعني: سنة . وفي لغة "السورث" المحكية حتى اليوم في العراق من قِبل الكلدان لا يزال يلفظونها : "ريش شاتة" أي رأس السنة.